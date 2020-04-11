2020-04-11T15:42:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая система позволит выявлять югорчан, нарушающих режим самоизоляции

«Цифровой пропуск» будет отслеживать законность появления людей на улицах
Алексей КОСЕНЧУК
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Новая система позволит выявлять югорчан, нарушающих режим самоизоляции. Фото: Правительство ЮгрыНовая система позволит выявлять югорчан, нарушающих режим самоизоляции. Фото: Правительство Югры
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Со следующей недели в Югре начнут тестировать систему «Цифровой пропуск», чтобы вычислять жителей региона, который нарушают режим самоизоляции. Об этом во время прямого эфира проекта «ГубернаторОнлайн» сообщила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. По словам главы региона, новая система будет отслеживать законность появления людей на улице и фиксировать передвижения потенциально инфицированных югорчан.

- Вместе с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», у которого есть модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома, - заявила Наталья Комарова. – Результаты мониторинга обеих систем станут основанием для наложения штрафов тем, кто нарушил правила самоизоляции.

Отвечая на вопросы людей о передвижении на личном автомобиле в период режима повышенной готовности, Наталья Комарова подчеркнула, что с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Кроме того, в авто не могут ехать больше двух человек, включая водителя. Исключение – если люди, сидящие в салоне, вместе находятся на самоизоляции. Такие же правила действуют и для такси, которым можно работать при соблюдении всех условий.

Глава региона отметила, что ограничения по самоизоляции в регионе могут быть ужесточены, учитывая развитие ситуации с коронавирусом в России и мире. Насколько жёсткими будут эти меры, зависит от самодисциплины граждан.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела онлайн-конференцию с жителями региона по вопросам профилактики коронавируса.

#ГубернаторОнлайн - COVID-19.

Губернатор Наталья Комарова рассказала о режиме самоизоляции в Югре

Режим действует для людей из так называемой «группы риска», куда входят граждане старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и те, кто приехал из-за границы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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