Сургутскую мечеть закрыли до 15 апреля

22 Март 2020 2020-03-22T08:51:23+03:00

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В мечети Сургута отменили все молитвенные службы до 15 апреля 2020 года для профилактики коронавирусной инфекции.

Отметим, что сургутская мечеть - одно из крупнейших мусульманских сооружений в ХМАО. В привычные дни служба там собирает не менее полутысячи человек.

Однако по причине санитарно-эпидемиологической ситуации в ХМАО, как и во всем мире, возрастают риски заражения коронавирусом в местах массового скопления людей. Чтобы этого не произошло до 15 апреля мечеть закрыта для посещения.

Югорские мусульмане выразили надежду, что до наступления священного праздника Рамадан запрет на посещение снимут и молитвенные службы возобновятся. Отметим, что рамадан - девятый месяц мусульманского календаря.

Напомним, что с 19 марта в Югре действует режим повышенной готовности. В регионе отменены все массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU