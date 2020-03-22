Сургутскую мечеть закрыли до 15 апреля
В мечети Сургута отменили все молитвенные службы до 15 апреля 2020 года для профилактики коронавирусной инфекции.
Отметим, что сургутская мечеть - одно из крупнейших мусульманских сооружений в ХМАО. В привычные дни служба там собирает не менее полутысячи человек.
Однако по причине санитарно-эпидемиологической ситуации в ХМАО, как и во всем мире, возрастают риски заражения коронавирусом в местах массового скопления людей. Чтобы этого не произошло до 15 апреля мечеть закрыта для посещения.
Югорские мусульмане выразили надежду, что до наступления священного праздника Рамадан запрет на посещение снимут и молитвенные службы возобновятся. Отметим, что рамадан - девятый месяц мусульманского календаря.
Напомним, что с 19 марта в Югре действует режим повышенной готовности. В регионе отменены все массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU