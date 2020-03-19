2020-03-19T09:16:43+03:00
Общество

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Для югорчан предусмотрен ряд мер поддержки и защиты
Руслан Савинов
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Режим повышенной готовности ввели в Югре из-за коронавирусаРежим повышенной готовности ввели в Югре из-за коронавируса
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова накануне, 18 марта, подписала постановление о введении в регионе режима повышенной готовности. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, документ разработан для зашиты населения и территорий округа от ЧС, снижения риска завоза и распространения коронавируса.

Согласно документу, отменены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы региона.

Поручено организовать наблюдение за гражданами, вернувшимися из-за границы и лицами, контактировавшими с ними. Кроме того, необходимо обеспечить выписку рецептов без посещения медучреждений. Среди принимаемых мер: осуществлять ежедневный мониторинг розничных цен товаров и нефтепродуктов.

Отдельно отмечается, что предпринимателям окажут господдержку в случае понесенных потерь в связи со сложившимися обстоятельствами.

Еще одна защитная мера: за несвоевременную или не полную неоплату коммунальных услуг и капремонта не будут взиматься пенни.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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