2019-12-30T14:52:34+03:00
Происшествия

Печальная статистика: за неделю в Югре в пожарах погибли трое человек

От огня пострадали 22 строения и девять машин
Лидия Шумкова
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Горели на территории округа как жилые дома, так и дачи, бани, машины. Фото с сайта ГУ МЧС России по ЮгреГорели на территории округа как жилые дома, так и дачи, бани, машины. Фото с сайта ГУ МЧС России по Югре
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Три человека погибли в пожарах на прошлой неделе с 23 по 29 декабря в Югре. Горели на территории округа как жилые дома, так и дачи, бани, машины. Причина почти везде одинакова – неправильное использование электрооборудования и бытовых приборов, печей, а также неисправность транспортных средств и неосторожное обращение с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому округу-Югре, всего на территории округа было зарегистрировано 42 пожара. Пострадали в огне 9 транспортных средств и 22 строения. За неделю пожарным удалось спасти одного человека и материальные ценности на сумму более 10 миллионов рублей.

Так, 24 декабря в Сургуте в результате пожара в доме с печным отоплением погибла 13-летняя девочка. Накануне, 29 декабря, в Нижневартовске горел жилой дом, а в поселке Березовском – автомобиль. Там обошлось без пострадавших.

Окружное ГУ МЧС России напоминает, во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Например, не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, не использовать самодельные обогреватели и прогревать свои автомобили только под присмотром разрешенными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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