2019-12-26T09:04:28+03:00
Происшествия

СКР инициировал проверку обстоятельств пожара в Сургуте, унесшего жизнь ребенка

В огне нашли 13-летнюю девочку
Руслан Савинов
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Правоохранители проведут проверку сургутского пожара, унесшего жизнь ребенкаПравоохранители проведут проверку сургутского пожара, унесшего жизнь ребенкаФото: pixabay.com
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Следственное управления СКР по Ханты Мансийскому автономному округу-Югре инициировал проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в Сургуте. Трагедия произошла 24 декабря 2019 года.

Следствием на данный момент установлено, что в одном из жилых домов на улице Угловой в Сургуте около 4:00 произошел пожар. В доме было устаревшее печное отопление, которое и могло послужить причиной возгорания. В ходе тушения здания в одной из комнат пожарные обнаружили тело девочки. Ребенок 2006 года рождения был без внешних признаков насильственной смерти.

В данный момент по этому факту гибели ребенка проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего несчастья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, которое скорее всего послужит началом для уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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