2019-12-29T12:29:54+03:00
Происшествия

Утром в Югре горел жилой дом и автомобиль

В результате пожаров никто из людей не пострадал
Марина Васильева
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Фото пресс-службы ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».Фото пресс-службы ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».
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Сегодня утром в Нижневартовске произошло возгорание в жилом доме. Сообщение о пожаре на пульт дежурных поступило в 05:35.

Уже к 05.40 пожар был локализован, а спустя пару минут полностью ликвидирован. К тушению возгорания от МЧС России привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава, отметили в главном управном управлении МЧС России по ХМАО-Югре.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины возгорания. Еще один пожар произошел в поселке Березовский. Здесь утром загорелся автомобиль. Пожар произошел на улице Разведчиков.

- Сообщение поступило в 07:46. Уже спустя пять минут пожар было полностью локализован. В ликвидации пожара были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - пояснили в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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