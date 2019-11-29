Клиентам Альфа-Банка стала доступна новая версия мобильного приложения

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-29T16:00:37+03:00

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Альфа-Банк модернизировал свое мобильное приложение. Теперь пользователем стал доступен современный дизайн и большое число новых функций, делающих переводы более оперативными.

Популярные разделы теперь располагаются в близком доступе - в навигационной панели внизу экрана: там находятся кнопки «платежи и переводы», «история операций» и «чат», сообщает Inkazan.

Также разработчиками был полностью изменен раздел с историей операций. Сейчас пользователям доступно всего в пару касаний повторить один из совершенных ранее переводов со своей карты на карту другого человека. При этом в операциях будет показан комментарий отправителя и время, когда был произведен платеж, а в исходящих операциях приложение будет сохранять наименование шаблона.

Кроме этого, в модернизированной версии приложения Альфа-Банка пользователи, которые ранее совершали обмен валют, смогут посмотреть курс, по которому осуществлялась конвертация.

Указывается, что теперь пользователи не будут сталкиваться с поиском ближайшего банкомата, поскольку в приложении внедрили раздел поиска по адресу и станции метро. В процессе поиска можно будет выяснить также уровень загруженности нужного банковского отделения.

Пристальное внимание разработчики уделили транзакциям по номеру банковской карты - теперь этот процесс стал намного более простым и оперативным, поскольку код 3D-secure поступает через пуш-уведомление и автоматически подставляется в поле для подтверждения перевода. Кроме этого, при пополнениях с карт других финансовых организаций клиентам больше не нужно будет указывать код CVC, если банк-эмитент его не запрашивает.

Кроме всего, после обновления у пользователей приложения появится ряд новых возможностей, отсутствовавших ранее. Например, теперь доступен выбор счета для получения денежных средств по номеру телефона, изменение шаблона платежей и создание автоматических платежей по расписанию на счета компаний, а также гашение ипотеки с карты другого банка без комиссии.

Мобильное приложение от Альфа-Банка сейчас использует более 5-ти миллионов клиентов, что составляет 2/3 от активной базы клиентов. Представители компании пояснили, что такой показатель является одним из наиболее высоких среди российских и иностранных банков.

ИСТОЧНИК KP.RU