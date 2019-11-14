СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-14T18:29:57+03:00

Альфа-Банк вошел в четверку банков РФ по объему денежных средств на счетах. Фото с сайта pixabay.com

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РБК разместил Альфа-Банк на четвертом месте в рейтинге крупнейших банков страны по объему “свободных активов”. Компания уступила лидерство только Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ.

На конец 2018 года совокупный объем накопленного капитала Альфа-Банка достиг 298 млрд рублей, пишет Newsnn.ru. Этот показатель говорит о высокой платежеспособности банка, то есть возможности своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами. Другими словами, банк располагает свободным денежным объемом, который может моментально направить, например, на выплату процентов по депозитам. Такая стратегия компании говорит об ее ответственном отношении к клиентам.

- Альфа-Банк очень дорожит доверием своих клиентов, - сказал зампред правления Альфа-Банка Алексей Чухлов и добавил, что большой объем денежного запаса является результатом успешной стратегии банка и говорит о его надежности.

В начале октября этого года совокупный денежный объем Альфа-Банка превысил 440 млрд рублей. Об этом говорят данные с портала Banki.ru. Таким образом компания стала лидером по количеству “свободных средств” среди частных банков и заняла пятое место среди всех банков России.

При составлении рейтинга РБК была использована информация групповой отчетности по МСФО и РСБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU