В соцсетях появилось видео, как грузовик врезается в детский сад в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-22T09:31:55+03:00

Опубликовано видео, как грузовик врезается в детский сад в Ханты-Мансийске. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Камеры видеонаблюдения, установленные в детсаду «Елочка» в Ханты-Мансийске, запечатлели момент, когда в здание дошкольного учреждения въехал грузовик.

На скадрах видно, как большегруз несется с дороги, пробивает забор, сномит игровые комплексы и врезается в стену. В это время люди, находящиеся во дворе детсада, едва успевают отскочить.

Напомним, 21 октября около 17 часов в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска поступило сообщение о том, что водитель грузового автомобиля «Мерседес» допустил съезд с дороги с последующим наездом на здание детского сада «Елочка».

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. 59-летний водитель - сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия города, по причине технической неисправности тормозной системы не справился с управлением и совершил наезд на административное здание дошкольного учреждения. Пострадавших в результате ДТП нет.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя большегруза составлены два административных протокола по статьям «Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

В отношении должностного лица составлен материал по статье «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения».

В МЧС России по ХМАО-Югре рассказали, что в 16:57 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Кирова в г. Ханты-Мансийске. Грузовой автомобиль въехал в здание детского сада. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, возгорания не было. К месту ДТП от МЧС России выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/739317" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео, как грузовик врезается в детский сад в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU