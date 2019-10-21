2019-10-21T18:42:15+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске грузовик протаранил здание детского сада

Родители в тот момент забирали детей домой [фото]
Алена Кульмухаметова
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Остановить грузовик смогла только стена детсада. Фото из соцсети ВКонтактеОстановить грузовик смогла только стена детсада. Фото из соцсети ВКонтакте
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Инцидент случился сегодня, 21 октября, в Ханты-Мансийске на площади Свободы около пяти часов дня. В здание работающего детсада въехал груженый «Мерседес». Удар грузовика был такой силы, что проломилась стена дошкольного учреждения.

Родители детей напуганы происходящим. Фото из соцсети ВКонтакте

Родители детей напуганы происходящим. Фото из соцсети ВКонтакте

Очевидцы рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Югры», что «Мерседес» спускался со стороны района Самарово. В этот момент у грузовика отказали тормоза, и он по инерции скатился вниз по дороге, пробил ограждение детсада, смял детские игровые комплексы и врезался в стену. Кабина грузовика вошла в помещение медицинского блока. Детей там в этот момент не было.

В здании сильные разрушения. Фото прислали очевидцы

В здании сильные разрушения. Фото прислали очевидцы

В момент происшествия многие родители забирали своих детей. Народу во дворе детсада и в самом учреждении было много.

- Я кое-как успела отбросить ребёнка, и сама отбежать, - делится эмоциями в соцсети ВКонтакте Марина Карабач.

Очевидцы рассказывают о случившемся в соцсетях. Скрин

Очевидцы рассказывают о случившемся в соцсетях. Скрин

- Кошмар! Тоже в этом садике. Там сейчас ажиотаж, - отвечает ей Татьяна.

Известно, что перед тем, как попасть на территорию детсада, водитель самосвала проехал по парковке, снес там столб и пробил бетонный забор.

Жители Ханты-Мансийска отмечают, что если бы водитель 20-тонной махины вырулил на регулируемый перекресток, где в тот момент было большое количество автомобилей, то без жертв бы не обошлось.

Медицинский блок разрушен. Фото прислали очевидцы

Медицинский блок разрушен. Фото прислали очевидцы

Родители детей перепуганы происходящим. Они говорят о том, что давно пора центральный вход «Елочки» перенести на ул. Кирова или Пролетарскую. И площадки игровые тоже.

В пресс-службе полиции по ХМАО-Югре рассказали, что предварительная причина ДТП – отказ тормозов у «Мерседеса». Это выяснят эксперты. Пострадавших нет. Транспортное средство принадлежит местному дорожно-эксплуатационному предприятию. Его водитель проводил работы недалеко от места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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