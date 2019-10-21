В Ханты-Мансийске грузовик протаранил здание детского сада

Инцидент случился сегодня, 21 октября, в Ханты-Мансийске на площади Свободы около пяти часов дня. В здание работающего детсада въехал груженый «Мерседес». Удар грузовика был такой силы, что проломилась стена дошкольного учреждения.

Родители детей напуганы происходящим. Фото из соцсети ВКонтакте

Очевидцы рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Югры», что «Мерседес» спускался со стороны района Самарово. В этот момент у грузовика отказали тормоза, и он по инерции скатился вниз по дороге, пробил ограждение детсада, смял детские игровые комплексы и врезался в стену. Кабина грузовика вошла в помещение медицинского блока. Детей там в этот момент не было.

В здании сильные разрушения. Фото прислали очевидцы

В момент происшествия многие родители забирали своих детей. Народу во дворе детсада и в самом учреждении было много.

- Я кое-как успела отбросить ребёнка, и сама отбежать, - делится эмоциями в соцсети ВКонтакте Марина Карабач.

Очевидцы рассказывают о случившемся в соцсетях. Скрин

- Кошмар! Тоже в этом садике. Там сейчас ажиотаж, - отвечает ей Татьяна.

Известно, что перед тем, как попасть на территорию детсада, водитель самосвала проехал по парковке, снес там столб и пробил бетонный забор.

Жители Ханты-Мансийска отмечают, что если бы водитель 20-тонной махины вырулил на регулируемый перекресток, где в тот момент было большое количество автомобилей, то без жертв бы не обошлось.

Медицинский блок разрушен. Фото прислали очевидцы

Родители детей перепуганы происходящим. Они говорят о том, что давно пора центральный вход «Елочки» перенести на ул. Кирова или Пролетарскую. И площадки игровые тоже.

В пресс-службе полиции по ХМАО-Югре рассказали, что предварительная причина ДТП – отказ тормозов у «Мерседеса». Это выяснят эксперты. Пострадавших нет. Транспортное средство принадлежит местному дорожно-эксплуатационному предприятию. Его водитель проводил работы недалеко от места аварии.