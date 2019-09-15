2019-09-15T11:07:06+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в результате ЧП с пассажирским судном в Югре

Об этом рассказал директор департамент здравоохранения округа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно о состоянии пострадавших в результате ЧП с пассажирским судном в Югре. Фото: Уральское СК на транспортеСтало известно о состоянии пострадавших в результате ЧП с пассажирским судном в Югре. Фото: Уральское СК на транспорте
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Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский прокомментировал состояние пострадавших в связи с ЧП в Октябрьском районе с пассажирским судном. По его словам, сейчас состояние двоих госпитализированных удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Тем временем, в 7.25 пассажирское судно прибыло в Ханты-Мансийск. В соответствии с правилами передвижения речного судна, «Метеор» «переночевал» в посёлке Урманный.

Напомним, вчера стало известно о том, что в районе села Перегрёбное село на мель пассажирское судно «Метеор», которое следовало по маршруту «Берёзово – Ханты-Мансийск». Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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