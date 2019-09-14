В Югре пассажирское судно «Метеор» село на мель: есть пострадавшие

Как минимум три человека пострадали в результате ЧП, которое произошло в Октябрьском районе ХМАО-Югры. В районе села Перегрёбное село на мель пассажирское судно «Метеор», которое следовало по маршруту «Берёзово – Ханты-Мансийск». На борту судна находятся 60 человек, шестеро из них – члены экипажа.

Информация о происшествии поступила в единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) Октябрьского района в 11.40. Как сообщили «Комсомольской правде – Югра» в департаменте гражданской защиты населения Югры, уже через двадцать минут, чтобы доставить пассажиров и оказать медицинскую помощь, на место посадки судна на мель выехало три теплохода – «Метеор-Ветер», «Линда» и «Метеор». На месте работают также медики из посёлка Перегрёбного.

По данным ведомства, у трёх человек – травмы различной степени тяжести. У одного из них – тяжёлой степени тяжести, у двух других – лёгкой.

Напомним, в августе на Ямале произошёл похожий случай, и тоже с «Метеором». на спасение пассажиров было направлено «Р.Вяхирев». Катер забрал всех пассажиров с севшего на мель судна в Шурышкарском районе. 62 пассажира и 5 членов экипажа рейса «Березово – Салехард – Мужи и обратно» правились в Салехард.