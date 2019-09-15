Следователи выяснят, почему теплоход «Метеор-282» сел на мель в Октябрьском районе Югры
Уральское СУ на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту ЧП в акватории реки Обь, при котором пассажирский теплоход сел на мель.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи уже запросили судовые документы, акты технического освидетельствования судна, должностные документы на членов экипажа. Устанавливается сумма ущерба, причинённого владельцу теплохода, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что теплоход «Метеор-282», который плыл из Берёзово в Ханты-Мансийск, сел на мель в 6 км от посёлка Перегебное Октябрьского района ХМАО-Югры. На борту находилось 105 пассажиров и 6 членов экипажа (ранее сообщалось о 60-ти человек).
ИСТОЧНИК KP.RU