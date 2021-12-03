Наталья Комарова: «Важно трансформировать перспективы в рост качества жизни»

Фото: Правительство Югры

Главным политическим событием ноября в Ханты-Мансийском автономном округе можно назвать инвестиционное послание, отчет о работе правительства Югры за 2021 год и обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам Думы Югры (далее в тексте – Обращение, - прим. ред.). Наталья Владимировна обозначила задачи и результаты в области экономики, социальной сферы и идеологии региона.

Не словом, а делом

Весь мир по-прежнему борется с пандемией коронавируса, поэтому одной из главных тем Обращения, разумеется, стала тема ковида. А точнее – вакцинация от коронавирусной инфекции, социальные меры поддержки наиболее уязвимых категорий людей, сохранение жизни и здоровья югорчан, снижение уровня безработицы и экономика Югры. Это приоритетные темы в работе губернатора Натальи Комаровой и правительства региона.

- У ханты есть такая пословица: «Кто с полдороги вернулся, тому не увидеть счастливого пути», - говорит глава региона. – Несмотря на затянувшуюся пандемию, важно трансформировать перспективы в реальный рост качества жизни, не сворачивать с намеченного курса и внедрять новые решения.

Неудивительно, что 2022 год Наталья Комарова объявила Годом здоровьесбережения в Югре, и эту идею поддержали и общественники, и чиновники. Например, руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Нижневартовске Евгения Пастухова выразила признательность Наталье Владимировне за такое предложение и подчеркнула, что это важно и пациентам, и медицинским работникам. Особенно в такое непростое время, когда дети днями не видят своих родителей-врачей, работающих на «фронте» ковида.

Наталья Комарова объявила 2022-й Годом здоровьесбережения

Дело в том, что департамент здравоохранения Югры организовал проект «Мои родители – мои герои», в котором дети медиков рассказывают о своих папах и мамах. О тех, кто не спит ночами и работает на передовой, сохраняя жизни и здоровье пациентов. Одна из участниц социального проекта – 11-летняя жительница Нефтеюганска Лера Коляга. Именно её письмо и процитировала Наталья Комарова во время Обращения.

- Мама работает с детьми, которые болеют коронавирусом. Мама редко бывает дома, ведь она все силы отдает работе. Иногда я сержусь на неё, но понимаю, что иначе мама не может. Она спасает жизни людей, и не считает это подвигом, а просто своим долгом, - прочитала письмо глава региона.

По её словам, более 4,5 тысяч медработников «наблюдают пациентов в ковидном госпитале, работают на вызовах и приемах до последнего пациента». В связи с этим система здравоохранения региона перегружена.

- Есть факты сбоя в работе регистратур, оказании помощи без задержки. Прошу извинения за то, что не всегда справляемся, - обратилась к жителям губернатор.

Политолог Александр Безделов отмечает, что термин «здоровьесбережение» войдет в широкое употребление после объявления 2022-го Годом здоровьесбережения. А это значит, что правительство Югры и лично глава региона ставят здоровье и благополучие населения на высшую ступень, инвестируя в здравоохранение.

- Наталья Комарова не в первый раз говорит о том, что медицинская система испытывает колоссальную нагрузку. Благодаря принятым мерам, и мерам, которые будут приняты, думаю, что в перспективе этого удастся избежать, - отметил Александр Безделов.

Такого же мнения придерживается и депутат Думы Югры Николай Заболотнев. По его словам, предложение очень актуально в условиях активной борьбы с коронавирусом.

Эксперты оценили Послание Натальи Комаровой. Фото: Правительство Югры

Своя для югорчан

Наталья Комарова чутко реагирует и на проблемы врачей, и на переживания пациентов. Близкая для жителей, глава региона искренне реагирует на все, что происходит в Ханты-Мансийском автономном округе. Во время прямых включений из разных городов Югры губернатор ещё раз подтвердила, что у неё выстроены доверительные отношения и с жителями, и с чиновниками.

Отмечают это и люди. К примеру, член общественного совета города Пыть-Яха Лидия Воробьева подчеркнула душевность губернатора по отношению к окружающим.

- Врачи, занятые работой в ковидных госпиталях, вносят огромнейший вклад в дело борьбы с коронавирусом. Населению нужно соблюдать масочный режим и вакцинироваться, - отметила Лидия Воробьева.

Особое внимание глава региона уделяет социальной политике – семье и детям. По её словам, в 2022 году у жителей Югры появятся возможности получить сертификаты на соцобслуживание, льготные удостоверения многодетных семей в электронном виде. Это все нужно для того, чтобы не бегать туда-сюда с бумажками, а быстро и конкретно решать возникающие вопросы.

- Поручаю департаменту информационных технологий и цифрового развития, департаменту соцразвития Югры сделать помощь государства проактивной, чтобы жители получали её оперативно, и без обращений в ведомства, - отметила Наталья Комарова. - Журналисты назвали проект стратегического направления в области цифровой трансформации социальной сферы цифровой революцией. Но в округе единое платформенное решение, покрывающее все процессы органов социальной защиты населения, создано еще в 2018 году.

Что касается выплат, то в 2022 году при рождении первого ребенка полагается 15 тысяч рублей, и это в дополнение к традиционному подарку «Расту в Югре». Наталья Комарова подчеркнула, что для рождения здоровых и крепких людей в округе должны быть все необходимые условия. Проект решения подготовит департамент социального развития округа.

Для более взрослых ребятишек до конца 2024 года в Югре откроются 17 школ, а для детсадовцев в 2021 году появилось 700 новых дошкольных мест. Это означает одно - доступность дошкольного образования для детей от 1,5 лет составляет 100%. Наталья Комарова подчеркнула, что созданную в округе государственную информационную систему «Образование Югры» внедрили во всех детсадах и школах.

- Образование региона занимает первую позицию в федеральном рейтинге Минцифры России в номинации «Цифровая зрелость», - подчеркнула Наталья Комарова.

Наталья Комарова выступила с Посланием к общественности и депутатам. Фото: Правительство Югры

Комментируя Обращение Натальи Комаровой, председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил, что правительство и губернатор поставили во главу угла здоровье жителей и создание условий для развития югорчан. По его словам, в регионе продолжают строить жилье, детские сады, школы, дороги, объекты здравоохранения, культуры.

- Это свидетельство того, что Югра развивается и остается одним из самых стабильных регионов в России. В этом заслуга и губернатора, которая придерживается своих позиций в развитии округа и идет к намеченной цели.

Какие успехи сделала Югра в экономике – читайте на сайте «Комсомольская правда – Югра».