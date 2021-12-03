Благодаря усиленной работе правительства Югры, в регионе растет привлекательность для инвесторов

Фото: Правительство Югры

Инвестиционное послание Губернатора Югры, Отчет о работе Правительства Югры за 2021 год и Обращение Губернатора Югры к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам Думы Югры зачитала на прошлой неделе глава региона Наталья Комарова. Как мы уже писали, губернатор не только рассказала о социальной политике регионального правительства, но и подвела экономические итоги 2021 года. Сделано за год немало.

О нефти и газе

В первую очередь, в 2021 году Югра подтвердила свой статус одного из главных рупоров Топливно-энергетического комплекса в России (здесь добывают 42% от всей нефти в России). Только с января по сентябрь в регионе добыли 178,1 миллионов тонн нефти, что на 1,2 миллиона больше, чем за девять месяцев прошлого года. А ещё в Югре ввели в эксплуатацию Восточно-Янчинское, Северо-Западно-Пылинское, Чапровское, Западно-Каренское, Ай-Курусское, Западно-Икилорское, Бинштоковское, Восточно-Каюмовское месторождения – всего 8 месторождений.

По словам Натальи Комаровой, недропользователи планируют к концу года добыть около 214 миллионов тонн нефти, что, опять-таки, больше, чем в прошлом году. А вот добыча газа останется на уровне прошлого года и составит 33 миллиардов кубометров. Глава региона также напомнила, что в 2021 году в регионе запустили федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов», направленный на создание рентабельных технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

- Проект поможет локализовать соответствующее производство, чтобы сформировать отечественную отрасль высокотехнологичных нефтесервисных услуг, - подчеркнула Наталья Комарова.

Курс окружного правительства на ведущую отрасль региона, конечно, приносит свои плоды. Но не надо забывать, что ТЭК – это ещё не все. С этим согласен и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что Наталья Комарова не делает акцент только на «профильной» отрасли, а старается охватить весь спектр отраслей экономики Югры, включая инновационную поддержку молодежи и бизнеса.

Взять хотя бы полигон ТКО в Нефтеюганском районе, который построят в рамках государственной программы Югры «Экологическая безопасность». Твердые коммунальные отходы сюда будут свозить из Нефтеюганска, Нефтеюганского районов и Пыть-Яха, а сортировать и утилизировать их будут с использованием современных технологий утилизации и сортировки.

- Мощность полигона составит 90 тысяч тонн в год, а в перспективе на его базе может появиться Экотехнопарк, - рассказала во время Обращения Наталья Комарова.

Срок эксплуатации полигона, который будет отвечать всем современным требованиям, составит не менее 20 лет.

Наталья Комарова выступила с посланием к жителям и депутатам. Фото: Правительство Югры

Инвестиционная привлекательность

Но далеко не со всеми проектами тишь, гладь, Божья благодать. Яркий пример – два крупных «недостроя» - ж/д вокзал в Нягани и Центральная больница на 1100 коек в Нижневартовске, которые в силу разных причин никак не получалось достроить до конца. По словам Натальи Комаровой, главной причиной сложившейся ситуации стали изменения системы управления капитальными вложениями бюджета.

- Есть опыт других регионов, когда управление капитальными вложениями закрепляется на уровне региона. Есть и другие возможности, которые мы будем рассматривать. Я уверена, что при принятии решений по проектам нужен другой подход, система оценки рисков, - отметила Наталья Комарова.

Но даже несмотря на ступор с некоторыми проектами, Югра вошла в десятку субъектов РФ в рейтинге инвестиционного климата, заняв 6-ю строчку. По данным аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, в отношении Югры подтвержден наивысший кредитный уровень «ААА(RU)», прогноз «Стабильный». Инвестиции в основной капитал составили 1,02 трлн рублей, что в расчете на душу населения составляет 605,3 тысячи рублей. Из 37-ми мероприятий Плана по реализации основных направлений инвестполитики, исполнено 31. Оставшиеся шесть реализуют до конца года.

Чтобы обеспечить привлекательные инвестиционные условия, в Югре ввели новый механизм поддержки инвестиционной деятельности. Он предусматривает закрепление взаимных обязательств региона и инвесторов.

- Мы также упростили порядок предоставления земельных участков в аренду для субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь, чтобы реализовать масштабные инвестпроекты, им не нужно проводить торги. А ещё мы снизили критерии масштабного инвестиционного проекта в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства и туризма с 300 миллионов до 50 миллионов рублей, - напомнила Наталья Комарова.

Эксперты считают, что Послание Натальи Комаровой было лаконичным и конкретным. Фото: Правительство Югры

В рейтинге по уровню доходов населения Югра находится на седьмом месте, а по средней заработной плате среди всех регионов России – на восьмом. Так, от 100 до 200 тысяч рублей получают 22,2% югорчан, от 75 до 100 тысяч рублей – 18,4%, от 55 до 75 тысяч рублей – 20,8%, от 30 до 55 тысяч – 29,6% югорчан.

- Минимальная зарплата в 28 142 рубля 40 копеек выплачивается 5,8% от общей численности работающих югорчан, а их всего – более 736 тысяч человек, - сообщила Наталья Комарова.

Комментируя Обращение главы региона, депутат Думы Югры Александр Колодич подчеркнул, что, во многом благодаря принятым мерам, Югра находится в ТОПе рейтингов по инвестиционной привлекательности. Да, к чиновникам люди относятся порой скептически, однако цифры говорят сами за себя: в Югре растет качество жизни, улучшается инвестклимат и существует финансовая стабильность.

- Такие успехи стали возможными благодаря работе органов исполнительной власти под руководством Правительства региона и лично губернатора Натальи Комаровой, - заключил Александр Колодич.

С коллегой согласен и депутат Думы Югры Петр Созонов. По его словам, реализованные в 2021 году Правительством Югры мероприятия по привлечению и поддержке инвесторов оказали положительное влияние на запуск механизмов экономического роста в муниципалитетах региона.

- К 1 мая 2022 года в Югре сформируют пул из эффективных инфраструктурных проектов, способных генерировать дополнительные налоговые поступления в бюджет. Ключевая задача работы Правительства Югры на 2022 год –обеспечение высокого качества человеческого капитала на основе мировых стандартов качества жизни и формирование социально ориентированной экономики, – заключил Пётр Созонов.

Эксперты: Послание губернатора связано с основными направлениями, которые были сформированы в том числе в период избирательной кампании 2021 года по наказам югорчан

Тем не менее, главным ресурсом по развитию региона остаются сами люди – специалисты в области нефтегазовой отрасли, металлургии и переработки. И именно им предстоит включиться во все экономические процессы в Югре. По словам члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Александра Новьюхова, для поддержки вышеперечисленных отраслей реализуются целевые мероприятия, уделяется внимание развитию цифровизации и креативных индустрий.

- Послание губернатора связано с основными направлениями, которые были сформированы в том числе в период избирательной кампании 2021 года по наказам югорчан. Сегодня они оформляются в конкретные решения правительства и Думы Югры, - заключил Александр Новьюхов.