Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2022 год Годом Здоровьесбережения в Югре

Фото: правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова во время инвестиционного послания губернатора Югры, отчете о работе правительства Югры за 2021 год и обращения губернатора к жителям региона, общественникам и депутатам Думы Югры предложила объявить 2022 год Годом Здоровьесбережения в Югре.

- Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в Югре, лучше и безопаснее, для тех, кто внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья, - отметила Наталья Комарова.

Решение объявить 2022 год Годом Сбережения в Югре – ответ главы региона на обращение школьника из Нягани Даниила Безносенко. В преддверии Нового года мальчик загадал не конфеты и игрушки, а исчезновение коронавируса с лица земли. Мама Дани работает в больнице и приходит домой уставшая, буквально вкалывая на работе с утра до ночи и в выходные, и собирая анализы у «ковидных» пациентов».

- От усталости у неё опускаются руки, у неё нет сил улыбаться и радоваться жизни. Если до тебя дойдет моё письмо, то помоги всему миру, пожалуйста, - прочитал мальчик свое письмо Деду Морозу.

Фото: правительство Югры

К слову, число учреждений здравоохранения в Югре скоро пополнит Центр охраны материнства и детства в Сургуте, который откроет перед югорской медициной новые горизонты. Благодаря уникальному оснащению женщинам и детям можно будет выполнить разные исследование в стенах одного Центра. Заместитель главного врача Сергей Нефедов поблагодарил Наталью Комарову за инициативу и поддержку при создании центра.

- В первые тысячу дней жизни у ребенка формируется здоровье на всю жизнь. Все этапы важны: планирование беременности, вынашивание ребенка, роды и время, пока малыш не окрепнет, - рассказал Сергей Нефедов во время инвестиционного послания губернатора. Он подчеркнул, что руководство и сотрудники Центра надеются, что со временем в Сургутский центр будут приезжать будущие мамы со всего Урала и Сибири.