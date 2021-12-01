Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 декабря 2021 года: заболеваемость снижается

Коронавирус в Югре. Последние новости Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 декабря 2021 года. В Югре зарегистрировано 234 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев за день зарегистрировано в Нижневартовске – 54, Сургуте – 39 и Нефтеюганске – 22.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 40 случаев, 18-29 лет – 23 случая, 30-49 лет – 86 случаев, 50-64 лет – 46, старше 65 лет – 39. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 232 случая, 2 случая завозных. Среди детей выявлено 40 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 163 пациента, 103 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 13 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 707 человек. За сутки вылечились 251 человек, за весь период пандемии выздоровели 82 319 жителей Югры.

За последние сутки в России зафиксировано 32 648 новых случаев коронавируса и зарегистрировано 1 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 442 человека. Всего на сегодня в России выявлен 9 636 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 275 193 человек, выздоровели 8 329 253 человека.

В Югре наблюдается стабильное снижение заболеваемости COVID-19, но за неделю в регионе возросло число заболевших коронавирусом среди детей, стало больше очагов в образовательных организациях.

Нижневартовск снова в лидерах по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Врачи подчеркивают, что ситуация с ковидом в городе остается напряженной, но в целом заболеваемость снижается. При этом снижается и количество госпитализаций пациентов.