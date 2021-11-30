В Югре расширят перечень тех, кому можно сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус

В Югре расширят перечень тех, кому можно сделать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре наблюдается стабильное снижение заболеваемости COVID-19, но за неделю в регионе возросло число заболевших коронавирусом среди детей, стало больше очагов в образовательных организациях.

Как сообщили на заседании Оперштаба Югры, коечный фонд для пациентов с коронавирусом в медучреждениях округа заполнен на 76%, но радует то, что количество выписок превышает число госпитализаций.

В Югре продолжается вакцинация от коронавируса, за все время в округ поступило около 1,2 миллиона комплектов вакцины, в том числе 127 тысяч – за последнюю неделю. Первым компонентом привиты 802 тысячи югорчан, завершили вакцинацию 711 тысяч из них. По данным тепловой карты ситуации с COVID-19 в Югре показатель коллективного иммунитета составляет 50,8%, в среднем по России – 51,8%.

Глава региона Наталья Комарова поручила рассмотреть необходимость дополнения перечня случаев, при которых можно проводить ПЦР-тесты за счет бюджета, включив в него исследования в эпидемических очагах и среди контактных лиц.

Кроме того, в 2022 году жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020–2021 годах из-за отмены поездок, связанной с коронавирусом.