В Нижневартовске заболеваемость коронавирусом снизилась на 1 процент Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовск снова в лидерах по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Врачи подчеркивают, что ситуация с ковидом в городе остается напряженной, но в целом заболеваемость снижается.

- У нас отмечается снижение заболеваемости на 1% по сравнению с показателями прошлой недели. В абсолютных цифрах показатель составляет 336 случаев заболевания коронавирусом, из них 58 – дети, заболевшие COVID-19. В основном эти факты регистрируются в семьях. Это еще раз говорит о немаловажном значении вакцинации, которая позволит обезопасить детей, – сообщил начальник ТО У Роспотребнадзор Азат Галиуллин.

По словам исполняющего обязанности главного врача Нижневартовской ОКБ Арсэна Габдрахимова, за сутки в госпиталь поступили 23 человека. Показатели по количеству госпитализированных пациентов постепенно снижаются, но это не говорит о том, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. В реанимации по-прежнему находится больше 20 пациентов.

- Мы также наблюдаем снижение на 19% количества лиц, которые были взяты под наблюдение терапевтической службой. На сегодняшний день – 1757 взрослых жителей города. Из них 632 человека с подтвержденным коронавирусом. На 18% снизилось количество выявляемых вирусных пневмоний. Из 816 исследований, которые были проведены в амбулаторном КТ-центре, диагностировано 409 пневмоний, тогда как неделей раньше этот показатель составлял 499 случаев, – сообщила главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.

По словам главного врача детской поликлиники Татьяны Загинайко, под наблюдением педиатров сейчас находится почти 4 тысячи детей из числа контактных с заболевшими.

- На данный момент среди детского населения выявлены 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. По сравнению с показателями прошлого месяца мы отмечаем тенденцию к снижению количества заболевших детей. Цифра хоть и не большая – 1%, но положительный момент все-таки есть, – отметила Татьяна Загинайко.

По мнению исполняющего обязанности главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, наметившаяся положительная тенденция по заболеваемости коронавирусом – результат масштабной вакцинации населения.