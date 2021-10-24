Состояние пострадавшего ребенка в больнице Нижневартовска стабилизировалось

Руководство детской окружной больницы будет следить за дальнейшей судьбой мальчика Фото: 2Gis Фото: 2gis.ru

Состояние десятилетнего мальчика, который случайно ранил себя из пистолета деда в Нижневартовской больнице, стабилизировали. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» сообщили в департаменте здравоохранения региона. Мальчику продолжают оказывать помощь.

Сегодня, 24 октября, ребенка транспортировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу для специализированного лечения. Руководство детской окружной больницы будет следить за дальнейшей судьбой мальчика.

- Состояние ребенка стабилизировалось. Мы держим связь с коллегами и в случае необходимости всегда готовы оказать помощь, - прокомментировали в департаменте.

Напомним, ребенок случайно ранил себя из травматического пистолета деда, который сопровождал мальчика на период госпитализации. По предварительной информации, дед разбирал вещи и стоял спиной к мальчику, когда произошел выстрел

Малышу была проведена сложная хирургическая операция. К лечению юного пациента привлекли специалистов нейрохирургических подразделений Сургутской клинической травматологической больницы. Они специализируются на подобных травмах.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» писала, что мальчик оказался сиротой. Его единственный опекун – дедушка, который пришел на выписку к внуку. Как вдруг травмат дедушки оказался на руках ребёнка – непонятно. Этим вопросом занимается прокуратура Нижневартовска.

- Следователи устанавливают полную картину произошедшего. Мы рассматриваем версию самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием. Также выясняется, как оружие находилось в медицинском отделении, и была ли законной его покупка и ношение. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.