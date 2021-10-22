В Нижневартовской онкобольнице десятилетний мальчик ранил себя из оружия деда. Фото: 2Gis

Странный несчастный случай произошел в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Десятилетний мальчик ранил себя из травматического оружия. На данный момент ведущие хирурги округа делают ребёнку операцию, его состояние тяжелое, сообщили в пресс-центре Правительства Югры.

- Сейчас ребёнку оказывается медицинская помощь, проводятся следственные мероприятия. Мы боремся за жизнь нашего пациента. Родственникам оказывается психологическая поддержка, - прокомментировал главный врач больницы Денис Третьяков.

Как стало известно, ребенок проходил лечение в онкологическом отделении. Но главным остается вопрос: где 10-летний ребенок мог взять оружие в больнице? Сейчас на него пытаются ответить следователи. Тем временем, департамент здравоохранения Югры проводит служебную проверку. Больница сотрудничает с правоохранительными органами для проведения расследования.

По информации следственного комитета, оружие принадлежит дедушке мальчика, который сопровождал его во время госпитализации. Следком возбудил дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

- Следователи устанавливают полную картину произошедшего. Мы рассматриваем версию самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием. Также выясняется, как оружие находилось в медицинском отделении, и была ли законной его покупка и ношение. Расследование уголовного дела продолжается - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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