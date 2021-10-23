Мальчик, который ранил себя из оружия деда в Нижневартовске, находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: c cайта 2ГИС

Десятилетний мальчик, который случайно ранил себя из пистолета деда в Нижневартовской больнице, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» сообщили в пресс-службе детской больницы Нижневартовска.

– Проведена сложная хирургическая операция. К лечению юного пациента привлечены специалисты нейрохирургических подразделений Сургутской клинической травматологической больницы. Они специализируются на подобных травмах, – сообщили в медицинском учреждении.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что мальчик оказался сиротой. Его единственный опекун – дедушка, который пришел на выписку к внуку.

Сейчас прокуратура Нижневартовска проверяет, каким образом 10-летний мальчик получил травмы из-за выстрела из травмата. По данным ведомства, оружие ребенок взял у своего деда, который во время госпитализации мальчика сопровождал его в детскую нижневартовскую больницу.

- Следователи устанавливают полную картину произошедшего. Мы рассматриваем версию самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием. Также выясняется, как оружие находилось в медицинском отделении, и была ли законной его покупка и ношение. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.