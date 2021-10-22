Дедушка мальчика, который случайно нажал на курок пистолета в Нижневартовской больнице, пытался покончить с собой

Дедушка мальчика, 66-летний Илья Куцырин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мальчик, который случайно ранил себя в голову в Нижневартовской окружной детской больнице, оказался сиротой. Его единственный опекун – дедушка, который пришел на выписку к внуку. Пока одевались, 66-летний Илья Куцырин оставил куртку, в кармане которого и находился пистолет (предположительно, ОСА). По версии следствия, ребенок разглядывал оружие и случайно нажал на курок.

По данным местного телеканала «Мегаполис», пуля попала ребенку в голову. Дедушка мальчика, после того, как узнал о ЧП, пытался покончить с собой.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в правительстве региона, в эти минуты ребенка оперируют ведущие хирурги автономного округа. Малышу оказывают всю медицинскую помощь, а родственникам – психологическую.

Губернатору Югры Наталье Комаровой, которая находится с рабочим визитом в Москве, оперативно доложили о происшествии. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор региона Всеволод Кольцов. Обо всех изменениях он незамедлительно докладывает главе региона.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Нижневартовска проверяет, каким образом 10-летний мальчик получил травмы из-за выстрела из травмата. По данным ведомства, оружие ребенок взял у своего деда, который во время госпитализации мальчика сопровождал его в детскую нижневартовскую больницу. На место происшествия выехал городской прокурор, расследование уголовного дела – на контроле прокуратуры.

Свою проверку организовал и департамент здравоохранения Югры. Специалисты рассказали, что состояние маленького пациента врачи оценивают, как тяжелое.

- Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий, - коротко прокомментировали в департаменте.