«Большие выборы» в Югре – это важное событие для жителей региона, убеждены избиратели

В Югре выборы проходят спокойно. Фото: Избирком Югры

Приветливые члены избирательных комиссий, дезинфекторы, маски и перчатки при входе, а также видеонаблюдение в прямом эфире оценили югорчане на своих избирательных участках. Второй день голосования стартовал в Югре 18 сентября в 08:00. Участники выборов продолжают делиться мнением об организации избирательных участков и работе комиссий.

Главный врач окружной клинической больницы Елена Кутефа (г. Ханты-Мансийск):

– Принять участие в выборах важно для любого гражданина Российской Федерации. Мы понимаем, какое важное событие – выборы. По сути на ближайшую пятилетку определяется состав органов власти. То есть определяется ваше с вами будущее – будущее наших подрастающих детей, наших пациентов, сотрудников окружной клинической больницы. Я своими глазами убедилась в том, как соблюдается санитарно-эпидемиологический режим. Это тоже очень важно для нас. Все мероприятия проводятся в полном объеме.

Защитник ХК «Югра» Иван Лекомцев (г. Ханты-Мансийск):

– На избирательном участке все сделано удобно для людей. Хорошо, что такая большая локация, людям можно спокойно прийти и проголосовать. Всем рады, приветливые люди сидят, вообще проблем никаких.

Руководитель творческого коллектива «Солисты Югры» Михаил Пасхальский (г. Ханты-Мансийск):

– Мы всегда ходим на выборы. Это действительно наш гражданский долг. Сегодня, например, нам особенно приятно прийти на выборы, потому что мы избираем и органы местного самоуправления. По-моему, все требования соблюдены, все очень строго и безопасно.

Председатель общественного совета города Нягань Виктор Малев:

– Это еще раз подтверждает, что мы переживаем серьезный период в нашей жизни. Голосуя сегодня, мы определяем по сути дела дальнейший путь развития нашей страны и будущее России. Поэтому все должно быть четко, ясно, понятно, ну и точный учет голосов. Все соответствует требованиям современного времени. Все есть: антисептики, перчатки, маски, дистанция и масочный режим соблюдаются.

Куратор проекта «Женское менторство» Наталья Бобрешова (г. Югорск):

– Мы уже привыкли, что в условиях пандемии выборы проходят спокойно, без каких-либо рисков. Несмотря на то, что такое внушительное количество бюллетеней было выдано, в них все понятно, они, я думаю, по цвету даже для этого различаются, чтобы можно было точно понять, кого ты выбираешь и выразить свое мнение однозначно и мотивированно. Выборы спокойные и понятные.

Напомним, на «Больших выборах» в Югре избиратели получают от шести до девяти бюллетеней, поскольку жители выбирают не только депутатов Государственной думы РФ, как все россияне, а также депутатов Тюменской областной Думы, Думы Югры, а часть муниципалитетов проводит выборы в органы власти муниципалитетов. Голосование проводится с 17 по 19 сентября 2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Избиркома Югры, по состоянию на 15:00 18 сентября 2021 года на выборах в Югре проголосовали 316 483 человека, что составляет 27,41 % от общего количества голосующих югорчан.

Лидером по явке избирателей является Нефтеюганский район, явка там составила 57,17%.

Наименьшая активность избирателей в городе Сургуте – 17,77%.

Голосование в Югре проходит в строгом соответствии с избирательным законодательством и рекомендациями Роспотребнадзора.