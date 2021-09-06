Спортсменка из Сургута завоевала бронзу международного фестиваля «Спасская башня» Фото: АУ КСК "Мустанг"

Алиса Аитова из Югры завоевала бронзу международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Юная наездница 13-летния сургутянка стала третьей в маршруте «пони-биатлон».

Фестиваль проходил в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Мероприятие включало парадные дефиле военных оркестров, танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты, а также конное шоу, детские соревнования по конкуру и джигитовке, сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Югры.

Кроме Алисы в фестивале также участвовали Анастасия Чухлебо из Ханты-Мансийска и Анна Сагитулина из Сургута. К событию мирового уровня пони-спортсмены шли целый год.

Напомним, ранее мы писали о том, что Югорские всадники вошли в расширенный состав команды на первенство Европы по конкуру.