Югорские всадники попадут в состав сборной на первенство Европы по конкуру Фото: instagram-аккаунт сборной Югры по конкуру

Югорские всадники вошли в расширенный состав команды на первенство Европы по конкуру, сообщает департамент физической культуры и спорта Югры.

Как стало известно, старший тренер молодёжной сборной России по конкуру Михаил Атоян огласил расширенный состав команды на первенство Европы по конкуру. Из югорчан в список вошли Екатерина Ермолаева, Милена Берейша, Богдан Васьковский и Анастасия Бархатова.

Первенство Европы по конкуру будет проходить в Португалии с 18 по 25 июля.

Стоит отметить, что конкур – это самый молодой, но при этом наиболее зрелищный вид конного спорта. Это зрелищные соревнования, в которых пара лошадь - спортсмен проверяется при различных условиях на состоящем из препятствий маршруте. Это такой вид спорта, на котором требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, её навыки, скоростные качества, повиновение, а также взаимопонимание с всадником.