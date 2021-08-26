Югорские всадники примут участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Югорские всадники примут участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Такую уникальную возможность получили три югорских всадника и теперь они примут участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. И вот имена счастливчиков: спортсменка из Ханты-Мансийска Анастасия Чухлебо и всадницы из Сургута Анна Сагитулина и Алиса Аитова. Девушки выступят среди 16 сильнейших спортсменов страны.

Фестиваль «Спасская башня» - поистине захватывающее музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку. И это далеко не всё: парадные дефиле военных оркестров, танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — всё это делает фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий года.

В этом году на конном манеже представят насыщенную программу.