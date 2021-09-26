Врач, зверски избитый мужчиной из-за осмотра жены-мусульманки: «Я выполняю трудовой врачебный долг, а не оцениваю фигуры женщин»

Владимир Жирноклеев - врач, избитый в Нижневартовске Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комплимент женщине-мусульманке вылился для врача нижневартовской клиники Владимира Жирноклеева в грандиозный этнический скандал. Замужняя дама (к слову, сама медработник) пришла к дерматовенерологу на прием в штанах и хиджабе. Врач пояснил, что у него в кабинете женщинам раздеваться не нужно, достаточно показать руки по локти, живот и спину. Пациентка приподняла хиджаб всего на несколько сантиметров, врач её осмотрел и вынес вердикт: у женщины все хорошо, «кожа красивая».

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Выйдя из кабинета, девушка тут же упала на плечо к мужу и расплакалась: медосмотр прошел «не по мусульманским законам». По законам Шариата женщина не имеет права открывать хиджаб и показывать тело другому мужчине. Недолго думая, супруг ворвался в клинику, чтобы «защитить честь» своей семьи.

– Я уверен, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра, а это не подобает моим принципам, - заявляет 29-летний муж пациентки Бахриддин Азимов. – Если ты врач, делай свою работу. Лишние комплименты и вопросы – за гранью должностных обязанностей врача.

К слову, пострадавший врач не в первый раз принимает пациентку-мусульманку, но обычно набожные пары приходят к врачу вдвоем. Да и девушке объяснили, что в медицине нет понятия пола, если тебя принимает врач. Хотя первоначально пациентка просила, чтобы её осмотрела именно женщина, но потом все-таки согласилась на врача-мужчину.

– Все вопросы мусульмане решают сразу с руководством – спокойно, конструктивно. Забегать без суда и следствия в кабинет и разбивать врачу нос – это дикость по моральным и юридическим аспектам, – возмущается побитый доктор. – Я – взрослый человек, у меня несколько образований, большой опыт работы, и живем мы все-таки в правовом государстве. Люди должны соблюдать закон и правила.

Сомневающимся в его компетенции доктор Жирноклеев порекомендовал отправиться в диспансер, на прием к дерматовенерологу. По его словам, к специалисту приходят люди разного пола и возраста, и все они при медицинском осмотре раздеваются. До трусов.

– Я ей сказал: «У вас все хорошо, кожа красивая», - рассказал «Комсомольской правде» врач. – Она перебила: «Не надо мне делать комплиментов», на что я ответил, что у меня есть кому делать комплименты, женатый как-никак. Как специалист, я видел, что на коже нет никаких новообразований. Я выполняю свой трудовой врачебный долг, а не оцениваю фигуры женщин. Про одежду и хиджаб ничего не говорил. Скорее всего, это придумано. Может, адвокат ему сказал, – предположил доктор.

Теперь дерматовенерологу впору самому ходить на осмотры: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. А вот напавшему на него Баххридину «повезло» меньше. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия». Дошло до того, что дело взял на личный контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Накануне суд запретил ему покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться мобильником и Интернетом.