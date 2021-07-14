В Югре охранник в упор выстрелил в двоих посетителей сауны

Мужчины набросились на охранника и попытались завладеть табельным оружием, после чего сотрудник ЧОП применил оружие. Фото: Ирина Ромашкина

Четыре выстрела в живот, два насквозь – такие огнестрельные ранения получил один из посетителей сауны «Атлантида» в Когалыме. Табельное оружие применил сотрудник ЧОП, он же вызвал полицию, чтобы окончательно подавить конфликт с отдыхающими в парилке.

Со слов администратора заведения, в сауне отдыхали трое мужчин и девушка. Между одним из отдыхающих и спутницей возник конфликт. Сотрудница сауны нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников частного охранного предприятия.

Приехавшие охранники оказались «незваными гостями»: между одним из чоповцев и двумя отдыхающими началась потасовка. Видео свидетельствует, как нарастал конфликт. Драка, выстрелы и истерика подруги трех разбушевавшихся гостей сауны засняла камера видеонаблюдения.

Мужчины набросились на охранника и попытались завладеть табельным оружием. Повалили на пол, видно, как его пинали ногами. Второй охранник в то время уже пытался вызывать полицию, как вдруг прозвучали выстрелы. После этого охранник встал с пола сауны, вышел в коридор со словами: «Доигрались?!».

В это время плотный мужчина, который получил четыре выстрела в живот, встал с пола и вышел в коридор сауны. Сначала он сидел, а после лег на лавку. На его животе видны огнестрельные ранения. Перед ним встал давший отпор охранник, который пытался совладать с собой и кому-то звонил.

Как сообщает полиция Когалыма, в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника ЧОП, он сообщил, что в одной из саун города произошел конфликт, есть пострадавшие. Прибывшие на место ЧП полицейские восстановили цепочку событий.

– Мужчины набросились на сотрудника и попытались завладеть табельным оружием. После этого сотрудник ЧОП применил оружие. В результате применения табельного оружия ранее судимые мужчины 1995 и 1992 годов рождения получили огнестрельные ранения, были доставлены в Когалымскую городскую больницу, – сообщила полиция.

ОМВД России по городу Когалыму проводит проверку, устанавливают обстоятельства происшедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В СК Югры по факту инцидента проверку не проводят, сообщили kp.ru.

Ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала о стрельбе в Когалыме, которую устроил пьяный 59-летний местный житель. Мужчина несколько раз выстрелил по окнам здания полиции и банка. По данным СК по Югре, мужчина подъехал к зданию на своей «Шевроле Нива» и несколько раз стрельнул из охотничьего ружья 12 калибра в окно полицейским. Силовики велели опустить оружие, но пьяный югорчанин не подчинился. Тогда полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение.

Еще один подобный случай произошел в Нижневартовске, где стрельбу из автомата возле жилого дома устроил 31-летний местный житель. Его «сдали» камеры видеонаблюдения, они же стали свидетелями, что мужчина стрелял из охолощенного автомата.