2020-01-26T16:36:29+03:00
Происшествия

Спустился с автоматом во двор и начал палить: установлена личность мужчины, устроившего стрельбу возле жилого дома в Нижневартовске

Сейчас мужчину ищут [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу возле жилого дома в Нижневартовске. Фото: скриншот с видеоУстановлена личность мужчины, устроившего стрельбу возле жилого дома в Нижневартовске. Фото: скриншот с видео
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Полицейские ХМАО-Югры установили личность мужчины, который устроил стрельбу из автомата возле жилого дома в Нижневартовске. Им оказался 31-летний житель дома №38 по улице Омской, сейчас полицейские устанавливают его местонахождение, чтобы задержать. По предварительным данным, основанных на видео с камер видеонаблюдения, автомат был охолощённый.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре рассказали, что сообщение о выстрелах во дворе жилого дома в дежурную часть поступило в 2.50 ночи. Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия, однако к моменту их прибытия участников потасовки там не оказалось. Уже днём, около 13 часов, жильцы дома повторно позвонили в полицию, рассказав им, что есть видео с камер видеонаблюдения. На них видно, что в руках у одного из мужчин – оружие, из которого он предположительно стрелял в сторону людей.

Пострадавших в инциденте нет, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который разгуливал среди ночи с оружием, предположительно похожим на автомат. На кадрах видно, как мужчина с автоматом спускается в лифте, выходит во двор и стреляет из оружия в сторону автомобиля, рядом с которым стоят люди.

В Нижневартовске неизвестный устроил стрельбу возле жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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