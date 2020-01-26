Спустился с автоматом во двор и начал палить: установлена личность мужчины, устроившего стрельбу возле жилого дома в Нижневартовске

Полицейские ХМАО-Югры установили личность мужчины, который устроил стрельбу из автомата возле жилого дома в Нижневартовске. Им оказался 31-летний житель дома №38 по улице Омской, сейчас полицейские устанавливают его местонахождение, чтобы задержать. По предварительным данным, основанных на видео с камер видеонаблюдения, автомат был охолощённый.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре рассказали, что сообщение о выстрелах во дворе жилого дома в дежурную часть поступило в 2.50 ночи. Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия, однако к моменту их прибытия участников потасовки там не оказалось. Уже днём, около 13 часов, жильцы дома повторно позвонили в полицию, рассказав им, что есть видео с камер видеонаблюдения. На них видно, что в руках у одного из мужчин – оружие, из которого он предположительно стрелял в сторону людей.

Пострадавших в инциденте нет, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который разгуливал среди ночи с оружием, предположительно похожим на автомат. На кадрах видно, как мужчина с автоматом спускается в лифте, выходит во двор и стреляет из оружия в сторону автомобиля, рядом с которым стоят люди.