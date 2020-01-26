В Нижневартовске неизвестный устроил стрельбу возле жилого дома.

Полиция Нижневартовска расследует ночную перестрелку, которая произошла в Нижневартовске возле дома по ул. Омска, 38. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который разгуливал среди ночи с оружием, предположительно похожим на автомат. На кадрах видно, как мужчина с автоматом спускается в лифте, выходит во двор и стреляет из оружия в сторону автомобиля, рядом с которым стоят люди.

О происшествии в полицию сообщили соседи дома. Правда, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, никаких следов драки обнаружено не было, как и свидетелей, которые могли бы подтвердить информацию. Уже утром 26 января в полицию Югры поступили видеозаписи, которые подтвердили факт драки и выстрели. Сейчас ведётся расследования и устанавливаются все причастные к инциденту.

Мужчина выходит с оружием. Фото: скриншот

Предположительно, неизвестный устроил стрельбу после потасовки, которая произошла неподалёку от места ЧП. К счастью, пострадавших нет. Личность подозреваемого пока не установлена.