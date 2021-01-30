В Югре пьяный мужчина обстрелял здание полиции и банка

Мужчина обстрелял здание полиции в Когалыме. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Жизнь полицейских и посетителей одного из банков города Когалыма, что в ХМАО-Югре, оказалась под угрозой, когда пьяный 59-летний местный житель несколько раз выстрелил по окнам здания полиции и банка. ЧП произошло около 15 часов дня. По данным СК по Югре, сначала мужчина подъехал к зданию на своей «Шевроле Нива» и несколько раз стрельнул из охотничьего ружья 12 калибра в окно полицейским. В этот момент в здании находились сотрудники полиции, в том числе полицейские с других этажей.

Но этого подозреваемому оказалось мало: спустя несколько минут он решил пострелять по банку, который расположен по ул. Молодежной. Там-то его и задержали.

- Когда подозреваемого задерживали полицейские, он отказался выйти из автомобиля и отпустить ружье. В связи с этим полицейские выстрелили из табельного оружия. Мужчина получил огнестрельное ранение, с которым госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе ведомства.

Автомобиль подозреваемого. Фото: СК по ХМАО-Югре

Тем временем, в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре пояснили, что сначала полицейские предупредили мужчину, что собираются выстрелить. Один из них «пульнул» из пистолета в небо, но пьяный мужчина никак не отреагировал на предупреждение и направил в сторону полицейского ружье.

- В соответствии со ст. 23 Закона «О полиции» наряд ППС применил огнестрельное оружие, в результате чего мужчина получил рану и был доставлен в Когалымскую городскую больницу, - рассказали в полиции.

Ружье, из которого стрелял подозреваемый. Фото: УМВД по ХМАО-Югре.

К счастью, ни посетители банка, ни полицейские не пострадали. На место происшествия тут же отправили следственно-оперативную группу, в том числе, следователей-криминалистов. Сейчас они выясняют, по какой причине мужчина стрелял по банку и зданию полиции, а также правомерно ли полицейские стреляли по подозреваемому. По факту применения табельного оружия начальник УМВД России по ХМАО-Югре назначил проведение служебной проверки. Однако, предварительно, полицейские имели право стрелять по буйному жителю Когалыма.

Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела по статье «Хулиганство» продолжается.