Спортсменка из Нефтеюганска заняла первое место на соревнованиях по дзюдо Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Александра Балабанова из Нефтеюганска завоевала золото на всероссийских соревнованиях. Спортсменка из Нефтеюганска заняла 1 место в весовой категории 70 кг на Всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по дзюдо. Турнир проходил с 13 по 15 июля в Ульяновске в легкоатлетическом манеже универсального спортивно-развлекательного комплекса «Спартак». Всего в состязаниях приняли участие 150 мужчин и женщин из 28 регионов России.

Честь Югры защищали две дзюдоистки: Арина Поткина из Ханты-Мансийска и Александра Балабанова из Нефтеюганска.

Напомним, ранее мы писали, как пловцы из Ханты-Мансийска завоевали призовые места на Кубке России по плаванию. А также, в Югре состоялся финал Первенства округа по боксу среди юношей.