В Югре состоялся финал Первенства округа по боксу среди юношей Фото: pixabay.com

Воспитанники МБУ «СК «Дружба» успешно выступили на региональных соревнованиях.

Члены сборной команды Ханты-Мансийска по боксу приняли участие в финале Первенства округа по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения, проходившем в Нижневартовске. Первое место в своих весовых категориях заняли спортсмены Муроджон Муратов и Евгений Двойников, серебряную медаль завоевал Михаил Пачганов, бронза досталась Анатолию Сергееву.

На Чемпионате округа по рукопашному бою среди мужчин и женщин 18 лет и старше проходившем в Сургуте, команда окружной столицы заняла второе место в общекомандном зачёте. Высокие результаты показали Иван Мотор, Полина Шевцова и Елена Пачганова, завоевавшие золото в своих категориях, серебрянную медаль получил Валерий Базанов, бронзовую Сергей Швецов.

В лично-командном первенстве ХМАО – Югры по настольному теннису среди мини-кадетов (2009 года рождения и моложе), прошедшем также в Нижневартовске спортсмены их Ханты-Мансийска заняли третье место в общекомандном зачёте.

Также с 17 по 20 февраля в городе Краснотурьинске стартовал Традиционный турнир по боксу «Ринг - кузница воли» где воспитанники МБУ «СК «Дружба» Ахмад Аскерханов и Екатерина Самкова заняли первые места.