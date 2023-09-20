В Югре из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают школы и детские сады. Фото: архив КП

В Югре сложилась напряженная обстановка из-за атаки вирусов, особенно это отразилось на подрастающем поколении, поэтому специалисты окружного Роспотребнадзора решили закрыть на карантин некоторые образовательные учреждения региона. Таким образом закрыты три школы и один детский сад, а также 62 класса в 19-ти школах округа. Причем ситуация осложнилась довольно резко, к слову, на прошлой неделе все учебные заведения работали без ограничений.

Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости ОРВИ и гриппом в Югре. Согласно информации, в Югре зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 91% и выше эпидемического порога на 34,2%. Отмечается, что дети в возрасте от 7 до 14 лет болеют чаще.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Сургуте - 30,9%, Нижневартовске – 17,6%, Нефтеюганске – 7,8%. Но при этом рост заболеваемости отмечается во всех муниципалитетах округа. В столице Югры заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 43,2%, но эпидемические пороги не превышены.

Кроме гриппа и ОРВИ отмечается рост заболеваемости COVID-19, случаи которого за неделю регистрировалась в 20-ти муниципалитетах округа. Ведомство отметило, что заболеваемость ковидом за неделю выросла в 1,5 раза и составила 162 случая.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский накануне сообщил о готовности всех медицинских организаций округа к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом. И подчеркнул, что продолжается вакцинация, прививки поставили уже больше 194 тысяч югорчан.

Кроме того, для снижения роста заболеваемости решено с 22 сентября ввести масочный режим для пациентов и посетителей медучреждений, установить входные фильтры в поликлиниках и больницах, а также контролировать запас противовирусных препаратов и средств для диагностики.

Роспотребнадзором рекомендует жителям Югры чаще мыть руки, особенно после посещения любых общественных мест. Также пожилым и людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам советуют максимально сократить посещение общественных мест. При ухудшении самочувствия специалисты рекомендуют югорчанам остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в Октябрьском районе строится новая больница, которая будет принимать больше 8 тысяч пациентов в год.