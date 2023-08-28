В Октябрьском районе строится новая больница, которая будет принимать больше 8 тысяч пациентов в год

В Октябрьском районе строится новая больница. Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Октябрьском районе строится новая больница, ее площадь составит более 12 тысяч квадратных метров. Она будет оснащена необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

- В июле 2023 года в городском поселении Приобье началось строительство новой участковой больницы. Здесь будут функционировать поликлиника на 200 посещений в смену, а также стационарные отделения общей численностью 52 койки круглосуточного пребывания - сообщили в департаменте.

Кроме поликлиники и стационара в больнице откроют отделение скорой медицинской помощи, отделение лучевой диагностики и клинико-диагностическую лабораторию. Планируется, что больница сможет принимать более 8 тысяч человек в год.