В медучреждениях Югры с 22 сентября вводится масочный режим Фото: Юлия Кучеренко

В Югре состоялось заседание оперативного штаба, в котором участвовал Главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников. На встрече обсудили мероприятия по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом.

За последнюю неделю в округе зарегистрировано 162 случая заболеваний COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Также отмечено, что заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2%, особенно среди школьников 7–14 лет.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, все медицинские организации региона готовы к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, а прививки поставили уже больше 194 тысяч югорчан.

Тем не менее, для снижения роста заболеваемости руководитель департамента предложил ввести масочный режим для пациентов и посетителей медучреждений.

- Установить входные фильтры в поликлиниках и больницах, контролировать запас противовирусных препаратов и средств для диагностики. По нашим оценкам в медицинских организациях такой запас сформирован на период от 3 до 7 месяцев, — отметил Алексей Добровольский.

Решено одобрено и с 22 сентября во всех больницах Югры возвращается масочный режим и входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами.