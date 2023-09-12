В Мегионе осудят живодера, зарезавшего бездомную собаку на глазах у детей. Фото: ЧП Мегион

Еще одна жуткая история об убийстве беззащитной собаки произошла в Югре. Случилось все еще в июле в Мегионе, когда пьяный мужчина жестоко убил бездомную хаски по кличке Грей. Убил он пса на глазах у детей. В соцсетях об этом происшествия написала свидетельница происшествия.

- Они в сильном алкогольном опьянении начали приставать к собаке, которая не хотела выполнять команды. В следствии чего, пьяный «не человек» ударил ее ножом два раза в левое предплечье. Пес заскулил, стал убегать и потерял много крови. Собаку забрали волонтеры, но они не довезли ее до места, где могли бы произвести помощь. Пес по дороге в машине умер, — написала свидетельница.

Протрезвев, живодер заявил, что лишь защищался от животного, которое на него набросилось. Но жители двора уверены, что добродушная собака, не могла просто так проявить агрессию. Собаку знал весь двор и обожали детишки. Она осталась без дома когда хозяева отказались от пса, переезжая в другое место жительства. За ней присматривали местные жители и уверенны, что Грей был очень добрый и ласковый.

В суд Мегиона поступило дело мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения убил собаку. Сейчас дело живодера поступило в суд Мегиона. Мужчину будут судить по уголовной статье за жесткое обращение с животными. Об этом опубликовали в пресс-службе городского суда.

- В Мегионский городской суд поступило уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. В июле 2023 года 55-летний житель Мегиона, находясь на берегу реки «Мега» в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар ножом собаке породы «Хаски», в присутствии малолетних детей. От полученного ножевого ранения собака погибла - говорится в сообщении суда.

Также известно, что дело заведено по статье «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего». Живодеру грозит как выплата штрафа или принудительные работы, так и реальное лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что в Лангепасе живодер зверски изнасиловал собаку и уснул на ее трупе. Полиция завела на него уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде.