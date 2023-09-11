Ханты-Мансийск - город трудовой доблести: Что это дает, и что теперь изменится для жителей

Фото: архив/администрация Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Решение об этом озвучили на заседании Российского организационного комитета «Победа», а сегодня Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. С предложением присвоить столице Югры новый статус выступили активные жители, историки, архивисты, администрация Ханты-Мансийска и правительство Югры.

Что такое почетное звание «Город трудовой доблести» и почему его присваивают

Это почетное звание, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года, чтобы увековечить подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Статус присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Почетной звание могут присвоить по следующим основаниям:

— награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;

— награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;

— документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах.

Фото: архив/администрация Ханты-Мансийска

Наличие таких оснований должна подтвердить Российская академия наук, предоставив соответствующее экспертное заключение. Оно прикладывается к ходатайству, которое рассматривает Российский организационный комитет «Победа». А само звание присваивается Указом Президента Российской Федерации.

Почему Ханты-Мансийск стал городом трудовой доблести?

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Югра стала трудовым фронтом, активно работали традиционные отрасли народного хозяйства — рыбная и лесная. Ханты-Мансийск стал центром добычи и переработки рыбы и основным поставщиком рыбных консервов. Город поставлял почти половину рыбных консервов, поступавших на фронт. Кроме того, в военные годы активно действовал Ханты-Мансийский леспромхоз.

Фото: архив/администрация Ханты-Мансийска

Сотрудники заготавливали специальную древесину для производства лыж, прикладов для винтовок и авиафанеры, а еще комплектующие для огнестрельного оружия и спички. Фронтовые бригады перевыполняли месячные планы на 200-300%, а само предприятие занимало первое место среди лесозаготовительных предприятий СССР. Из местных дикоросов изготавливалось множество экстрактов, которые использовались в медицинских целях. Также в городе функционировала меховая фабрика.

Фото: архив/администрация Ханты-Мансийска

- Ханты-Мансийск в годы Великой Отечественной войны находился в глубоком тылу, но круглосуточно обеспечивал бесперебойную работу предприятий для фронта. Тысячи местных жителей трудились, не жалея себя, плечом к плечу ковали Победу, - отметил глава города Максим Ряшин.

После войны прошло массовое награждение заслуженных работников тыла медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне ». Тогда награды в Ханты-Мансийске получили свыше тысячи человек, а в Самаровском районе — более двух тысяч человек.

Подтверждение подвигов местных жителей историки и ветераны нашли в архивных документах. После их детального изучения они выступили с инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы.

Фото: архив/администрация Ханты-Мансийска

Что дает Ханты-Мансийску статус города трудовой доблести и что что значит для жителей этот факт?

В городе, удостоенном этого статуса устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу почетного звания. Проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Кроме того, присвоение звания - это большой шаг в патриотическом воспитании, который сподвигнет людей еще больше узнавать свою историю. Для ветеранов, детей войны и тружеников тыла это означает публичное признание их заслуг. Кроме того, школьники будут изучать историю Ханты-Мансийска как города трудовой доблести на уроках.

Указ о присвоении звания городам

С получением важного и почетного статуса города ханты-мансийцев поздравил полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.

- Поздравляю вас с присвоением Ханты-Мансийску почётного звания «Город трудовой доблести»! Прошли годы. Ханты-Мансийск превратился в нефтяную столицу России. Но память о трудовых подвигах маленького посёлка жива в сердцах нынешних жителей города. Дорогие жители Ханты-Мансийска! Пусть славное прошлое вашего города всегда будет ориентиром для будущего! Желаю столице Югры процветания и развития, а всем горожанам - счастья, благополучия и здоровья! - говорится в поздравлении.