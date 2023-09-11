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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:14

Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести»

Президент принял соответствующее решение и озвучил на заседании Российского организационного комитета «Победа»
Виктория Терина
Фото: архив Городскогог информационного центра

Фото: архив Городскогог информационного центра

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Ханты-Мансийск и еще девять населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести». Теперь столица округа носит почетное звание. Президент принял соответствующее решение и озвучил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

С инициативой присвоить Ханты-Мансийску почетное звание за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов выступили ветераны. В архивных документах историки нашли подтверждение подвигов жителей в военные годы.

- Ханты-Мансийск в годы Великой Отечественной войны находился в глубоком тылу, но круглосуточно обеспечивал бесперебойную работу предприятий для фронта. Тысячи местных жителей трудились, не жалея себя, плечом к плечу ковали Победу, - рассказал в своих соцсетях глава города Максим Ряшин.