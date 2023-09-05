Президент России одобрил присвоение Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести»

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить столице Югры — Ханты-Мансийску почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в телеграм-канале правительства, а само решение озвучили на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Присвоить Ханты-Мансийску новый статус предложили активные жители, историки, архивисты, администрация Ханты-Мансийска и правительство Югры. После тщательного сбору материалов и проведенной экспертизы исторических документов предложение направили президенту страны.

Как отметили в правительстве округа - Югра стала трудовым фронтом, где все силы жителей и предприятий направили на приближение победы. В военное время в усиленном темпе работали традиционные отрасли народного хозяйства - рыбная и лесная, а также действовал Ханты-Мансийский леспромхоз. Сотрудники заготавливали специальную древесину для производства лыж, прикладов для винтовок и авиафанеры. Фронтовые бригады перевыполняли месячные планы на 200-300%, а само предприятие лидировало среди лесозаготовительных предприятий СССР.

После войны заслуженные награды получили более тысячи человек в Ханты-Мансийске, в Самаровском районе — более двух тысяч человек. Сейчас югорчане готовы протянуть руку помощи и вносят посильный вклад в поддержку СВО, а также помогают в восстановлении Донбасса.