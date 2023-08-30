В Нижневартовске студентка во время перезарядки пневмата случайно выстрелила себе в голову

В Нижневартовске студентка подстрелила себе голову во время тусовки с друзьями. Фото: архив КП

В Нижневартовске студентка прострелила себе висок из пневматики во время тусовки с друзьями. Случилось это на даче в СОТ «Трудовые резервы», когда 18-летняя девушка отдыхала с друзьями на родительской даче. Но отдых пошел не по плану после того, как девушка решила пострелять по мишеням в огороде из пистолета отчима. Мужчина забыл спрятать оружие, и девушка воспользовалась им для развлечения.

Во время попытки перезарядки пневматического пистолета он внезапно выстрелил ей прямо в голову. Пуля прошла у виска и чудом не задела важных отделом мозга. Вся эта история облетела телеграм-каналы с сообщениями о том, что после этого девушке сделали операцию. Однако корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось выяснить, что хирургическое вмешательство не потребовалась. Студентке лишь оказали первую помощь в травмпункте поликлиники.

- Девушка обратилась в травмпункт. Пуля попала ей на 5 миллиметров в висок, ее извлекли из кожного покрова. Пациенту направили в стационар для обследования, чтобы исключить вероятность черепно-мозговой травмы. Всю необходимую помощь ей оказали - отметили в Нижневартовской городской поликлинике.

В медучреждении уточнили, что со слов пациентки, она выстрелила из пистолета сама. Информацию об этом медики передали в полицию. В пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре подтвердили, что на прошлой неделе 18-летняя жительница Нижневартовска действительно получила травму и обратилась в больницу.

- Из медучреждения в полицию Нижневартовска 24 августа 2023 года поступило сообщение о травмировании молодой девушки. Поставлен диагноз - черепно-мозговая травма. Сейчас полиция проводит проверку случившегося, - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Нам удалось выяснить, что девушка обращалась за консультаций к нейрохирургу в ОКБ Нижневартовска. Специалист провел обследование и дал рекомендации для амбулаторного лечения. В пресс-службе медучреждения сообщили, что серьезной помощи девушке не понадобилось, с ней все хорошо, операцию ей не проводили, а лишь сделали компьютерную томографию головного мозга.

Собственный источник рассказал KP.RU о том, что студентка попадает в опасные ситуации не в первый раз. При этом он отмечает, что данный инцидент действительно произошел по случайности. Возможно, что этот случай научит девушку по-настоящему ценить свою жизнь и быть осторожнее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре охотник перепутал 15-летнего школьника с гусем и выстрелил ему в голову. Медикам понабилось шесть часов, чтобы извлечь из головы подростка оружейную дробь.