Сургутские врачи спасли подростка, в которого стрелял охотник, перепутав с гусем. Фото: телеграм-канал директора Депздрава Югры

В Сургуте врачи спасли 15-летнего подростка из Березовского района, которого подстрелил охотник, перепутав с гусем. Школьник чудом выжил после огнестрельного ранения головы. Хорошие новости рассказал сегодня, 18 августа, глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

Случай чуть не закончился страшной трагедией. Все случилось вечером 8 августа. Мальчик плавал в реке Северная Сосьва, а в это время 69-летний мужчина охотился на пернатую дичь, но вместо гуся подстрелил школьника.

Экстренного 15-летнего пациента с огнестрельным ранением головы в Сургут доставила санитарно-авиационная бригада. К тому моменту специалисты травматологической больницы уже готовились его принять. Ему нужна была срочная операция, которую выполнил врач-нейрохирург Александр Гапонов. Больше 6 часов он извлекал из головы юноши оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры мозга. Врачу удалось безопасно удалить патроны.

Фото: телеграм-канал директора Депздрава Югры

Ребенок пробыл 5 суток в реанимации. Сургутским врачам помогали специалисты Научно-исследовательского центра неотложной детской хирургии и травматологии. Они консультировали специалистов травмбольницы и отметили, что операция выполнена безупречно. В реанимации за состоянием мальчика следили круглосуточно. К счастью, через пять суток его состояние улучшилось и сознание восстановилось.

Сейчас парень продолжает лечиться и восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении. В ближайшее время выписывать его не планируют.

- Впереди курс реабилитации и контрольное обследование. В спасении подростка участвовали врач-нейрохирург нейрохирургического отделения экстренной помощи Александр Владимирович Гапонов, и.о. заведующего детским нейрохирургическим отделением Олеся Викторовна Якушина, заведующая детским отделением анестезиологии и реанимации Светлана Борисовна Селиванова - рассказал Алексей Добровольский.

Напомним, что следственный комитет завел уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия». Глава СКР Бастрыкин взял это дело на контроль. Он поручил руководителю Следственного управления по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину доложить о результатах расследования и обстоятельствах ранения подростка, которого охотник принял за птицу.