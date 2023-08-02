Ливневки не выдерживают испытания стихией: Нижневартовск после сильного ливня ушел под воду

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Нижневартовск после продолжительной грозы превратился в Венецию. Под воду буквально ушли несколько улиц. На одной из них вода поднялась настолько, что на дороге застрял автомобиль. Вода на дорогах практически закрывает колеса автомобилей, а иногда попадает и в салон авто. Преодолевая мини-наводнение, автомобили теряют госномера. Пешеходам вода доходит до колен, а жители одной из многоэтажек сообщают о затоплении подъездов. Горожане публикуют в местных пабликах фото с находками госномеров от авто, а также видео последствий ливня.

Фото: соцсети

Аварийные бригады Нижневартовска конечно стараются ликвидировать последствия сильного ливня, но ливневки практически не справляются с таким количеством воды, поэтому коммунальщикам приходится открывать люки вручную, очищать их от мусора, чтобы вода могла уходить лучше. По данным авиационного метеорологического центра АО «Нижневартовскавиа», за сутки выпала десятидневная норма осадков. В мэрии отметили, что дорожные службы УпоДХБ отреагировали оперативно.

Фото: соцсети

- Работники МБУ «Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» и другие коммунальные службы города устраняют последствия непогоды. В настоящее время бригады управления по дорожному хозяйству и благоустройству работают в усиленном режиме. Ночью также привлекали силы подрядчиков для ликвидации подтоплений. На данный момент ведутся работы по устранению последствий вечернего ливня, в ходе которого выпала декадная норма осадков, - рассказали в городском департаменте ЖКХ.

Фото: соцсети

Кроме того, продолжается очистка территорий города от песка и земли на улично-дорожной сети, откачка воды. Специалисты проверяют наличие заторов ливневых колодцев, также идет очистка кюветов вдоль дорог.

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Сегодня днем в Нижневартовске ожидается переменная облачность, дождь и возможна гроза. Температура воздуха достигнет +24..+26 градусов. Вечером небольшой дождь продолжит идти и также возможна гроза. Завтра, 3 августа, в течение суток также ожидается небольшой дождь и гроза. Ночью и днем +17..+19 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Югры засняли редкое природное явление перед грозой. Эксперт объяснил природу низких облаков над округом.