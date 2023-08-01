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НовостиПроисшествия1 августа 2023 17:30

Коммунальщики Нижневартовска активно устраняют последствия ливня

После продолжительной грозы в Нижневартовске ушли под воду несколько улиц
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске после продолжительной грозы ушли под воду несколько улиц: Омская, Дружбы Народов, Пермская, Мусы Джалиля. Администрация Нижневартовска в телеграм-канале сообщила, что коммунальщики уже устраняют последствия дождя.

- Дополнительные аварийные бригады работают сейчас на улицах города в местах скопления воды, которые образовались после сильного ливня - открывают люки вручную, чтобы представить максимальный доступ потокам - говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

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