Жители Югры засняли редкое природное явление перед грозой

Эксперт объяснил природу низких облаков над Югрой. Фото: Виктория Гаврик

В небе над городом Салыма в Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили на горизонте «облачное цунами». Местные не растерялись и сделали несколько красивых снимков редких облаков, которыми поделились в Telegram-канале SiTV.

Подписчики паблика сравнивают их с цунами и горными вершинами, некоторые считают, что такое природное явление выглядит довольно пугающе. На видео хорошо видно, как облака огибают деревья и здания, опускаясь близко в земле.

— Югру накрыло облачное цунами. Необычное природное явления напугало жителей Салыма, — пишут в пользователи в социальных сетях.

Люди в группе делают некоторые предположения относительно происхождения необычных облаков.

— Это редкое явление, называется шлейфовые облака. Недавно были зафиксированы в Австралии, — заявляет пользователь Ольга М.

— Это на фото страшновато, а на самом деле очень интересно, — объяснила Светлана В.

— Мы тоже сегодня любовались. Очень необычно и красиво, — считает Валентина З.

Другие пользователи утверждают, что тучи «надвигались» на дорогу, полную автомобилей. Однако все оказалось гораздо проще.

— Грозовые облака, сильный ветер. Ничего сверхъестественного. На монтаже автор видео просто прокрутил их туда-обратно, — пояснил главный инженер обсерватории «Старая башня», астроном-любитель Виталий Угренинов редакции «КП-Тюмень».

Согласно открытым интернет-источникам, облачное цунами — это редкое погодное явление, при котором огромная масса низко идущих облаков проносится по земле подобно волне цунами. Оно считается предвестником сильной грозы, штормового ветра и ливня.

По данным синоптиков, 22 и 23 июля в ХМАО ожидаются кратковременные дожди, по всей территории округа прогнозируются грозы разной мощности. Влажность ночью в Югре составит 83%, что могло послужить появлению странных облаков в небе.