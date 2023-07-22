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Общество22 июля 2023 7:25

Жители Югры засняли редкое природное явление перед грозой

Эксперт объяснил природу низких облаков над Югрой
Виктория Гаврик
Эксперт объяснил природу низких облаков над Югрой.

Эксперт объяснил природу низких облаков над Югрой.

Фото: Виктория Гаврик

В небе над городом Салыма в Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили на горизонте «облачное цунами». Местные не растерялись и сделали несколько красивых снимков редких облаков, которыми поделились в Telegram-канале SiTV.

Подписчики паблика сравнивают их с цунами и горными вершинами, некоторые считают, что такое природное явление выглядит довольно пугающе. На видео хорошо видно, как облака огибают деревья и здания, опускаясь близко в земле.

— Югру накрыло облачное цунами. Необычное природное явления напугало жителей Салыма, — пишут в пользователи в социальных сетях.

Люди в группе делают некоторые предположения относительно происхождения необычных облаков.

— Это редкое явление, называется шлейфовые облака. Недавно были зафиксированы в Австралии, — заявляет пользователь Ольга М.

— Это на фото страшновато, а на самом деле очень интересно, — объяснила Светлана В.

— Мы тоже сегодня любовались. Очень необычно и красиво, — считает Валентина З.

Другие пользователи утверждают, что тучи «надвигались» на дорогу, полную автомобилей. Однако все оказалось гораздо проще.

— Грозовые облака, сильный ветер. Ничего сверхъестественного. На монтаже автор видео просто прокрутил их туда-обратно, — пояснил главный инженер обсерватории «Старая башня», астроном-любитель Виталий Угренинов редакции «КП-Тюмень».

Согласно открытым интернет-источникам, облачное цунами — это редкое погодное явление, при котором огромная масса низко идущих облаков проносится по земле подобно волне цунами. Оно считается предвестником сильной грозы, штормового ветра и ливня.

По данным синоптиков, 22 и 23 июля в ХМАО ожидаются кратковременные дожди, по всей территории округа прогнозируются грозы разной мощности. Влажность ночью в Югре составит 83%, что могло послужить появлению странных облаков в небе.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ