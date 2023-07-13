Что известно о многодетной блогерше из Нижневартовска, которая зверски издевалась над своими приемными детьми

Фото: страница блогера Татьяны Алексеевой в соцсети

В СМИ и соцсетях уже несколько дней обсуждают историю многодетной блогерши Татьяны Алексеевой, которая жила в Нижневартовске, но недавно переехала в Крым. Она воспитывает семерых детей, пятеро из которых являются приемными. А обсуждению Татьяна подверглась после того, как выставила в своем блоге видео, на котором показывает, как ее дети чистят грязный унитаз голыми руками, а еще она неоднократно угрожала им тем, что сдаст обратно в детский дом или психушку, кричит на них и унижает.

«Комсомольская правда - Югра» собрала информацию о том, что известно о многодетной матери-блогерше Татьяне Алексеевой и о ее методах воспитания детей.

Блогером Татьяна решила стать еще в 2020 году, за время существования блога он не собрал много подписчиков, но своя аудитория у Тани все же есть. Уроженка Нижневартовска сама описывает себя как, скверную, скандальную и злую мачеху, прося принимать ей такой, какая она есть. Первых приемных детей Татьяна решила взять на воспитание еще в 2013 году, тогда ее поддержали близкие.

- По телевизору шла реклама. В ней говорилось, что энное количество детей ищут и ждут семью и была ссылка на сайт. Я, недолго думая, набрала сайт, вбила в поиск возраст и пол ребенка и первыми вышли две анкеты Лиза из Белгорода и Катя из Югры. Лиза была очень похожа на меня, а Катя - на папу. Меня не испугала инвалидность Кати, но напугал диагноз и я распрощалась со специалистами опеки. Но девочка меня не отпускала, она стояла у меня перед глазами, и все мысли были только о ней. Изучив её диагноз тщательнее, я поняла, что не так страшен этот диагноз, как его преподносят, и приняла решение - забираю! - рассказывает блогер.

В то же время Татьяна взяла из детского дома маленького Сережу. И уже через некоторое время случилась первая трагедия в семье. В гостях у соседки Татьяна случайно опрокинула на малыша кружку с горячим чаем. Ребенок находился трое суток в реанимации и мать, как говорит она сама, до сих пор не может простить себя за этот случай. Жуткие происшествия с Татьяной и её детьми на этом не закончились, ведь Катя, по словам приемной матери, также оказалась не совсем простым ребенком.

- Катя не просто показывала детские капризы, она сразу начала предпринимать попытки подчинить нас себе. Она обижала Сержа, отрывала головы, руки, ноги игрушкам. Но самое страшное было, что Катя избивала и калечила сама себя. Она избивала себя предметами и орала. Так продолжалось пока у нее не начинала лить кровь из носа, которую она размазывала по лицу и с соплями запихивала в рот - делится Татьяна.

Мама обратилась к психологам, психиатру, неврологу и Кате подтвердили диагноз - эпилепсия.

Уже позднее в семье случилось новое потрясение. 9 июня 2021 года Катя убежала из дома вместе с мальчиком по имени Егор, при этом украв деньги у приемных родителей. Но и эта ситуация не отбила желания взять еще одного ребенка. Тогда в семью взяли девочку — Тусю, которую Татьяна назвала в своем блоге "мозголюйкой".

В итоге Татьяна стала приемной мамой для 10 детей. И почти у каждого были проблемные биологические родители, что отразилось и на детях. Не все дети задержались в семье Алексеевых, с некоторыми пришлось попрощаться по различным причинам. Остальных она воспитывает, не скрывая, что её методы воспитания не самые гуманные и называет себя довольно жесткой родительницей, оправдывая это тем, что держит все под контролем.

- Да, я знаю, что я жесткая и часто грубая с детьми. У меня завышенные требования и я редко делаю детям поблажки. Я держу детей в рамках и под контролем, во благо им и окружающим - говорит блогерша.

Фото: страница блогера Татьяны Алексеевой в соцсети

В своем блоге Татьяна выставляет свою жизнь открыто и без прикрас. Порой она пишет о большой любви к детям и из её видео и постов можно сделать вывод, что и дети её любят. Однако забота, которую она показывает, вызывает недоумение у общественности и поражает жестокостью. Ранее женщина писала, что оставшийся без присмотра мальчик Богдан засунул в рот блендер и получил тяжелые травмы, к слову, в это время Татьяна была на отдыхе за границей. Мама Таня признается, что дети ее разочаровали, а представления о приемном родительстве разошлись с реальностью, поэтому она разработала разные наказания за проступки для детей. Например, с помощью топора мама-блогер отучала ребенка от онлайн-игр в телефоне.

Многодетная мать уже не раз проверялась правоохранителями и органами опеки. Сейчас следователи организовали новую проверку в отношении женщины по статье 156 УК РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

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