В Югре медвежонок вышел из леса к дачному поселку и нарвался на бесстрашных козлят

Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

С окончанием первого месяца лета медведи вновь повадились выходить к людям. Стараясь нагуляться перед зимней спячкой, косолапые заглядывают на окраины городов, поселков и дачные участки, где, зачастую, сталкиваются с людьми.

Именно такой случай произошел на днях в поселке Заречный в Югре у небольшого частного дома. Медвежонок вышел из леса к людям в поисках съестного, однако ему удалось встретить новых друзей – пушистых козлят. Именно они преградили дорогу хищнику. Медвежонок решил не упускать возможности и сыграть с домашним скотом.

На кадрах, снятых местным жителем, видно, что поначалу мишка проявляет осторожность в игре с козлятами, но потом активно передвигается по огороду и подходит к домашним зверятам.

Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

- В поселке Заречный в гости к местным жителям заглянул мишка. Косолапому, видимо, очень хотелось поиграть с козлятами, - пишет пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Слова местный житель подкрепляет фотографиями с маленьким хищником, который вольно ходит по огороду. Косолапый бегал по участку между теплицами и даже познакомился с другими животными. По словам очевидцев, мишка был один. С какой целью он пришел в гости — из любопытства или в поисках еды, — не сообщается. Но судя по фото с козлятами, ему хотелось просто поиграть.

Кстати, встретить медведей в Югре –проще простого, особенно в теплую пору. Наибольшую симпатию местные жители питают к маленьким косолапым. Периодически в северных пабликах появляются разнообразные видео, в которых главные герои - бурые малыши. Например, в ноябре 2020 года одна из северянок засняла на камеру, как любопытный медведь попытался вломиться в дом к жителям. Правда, полакомиться вкусняшками мишке не удалось – его прогнали хозяева. Еще годом ранее жителей ХМАО перепугал медведь в биатлонном центре. В районе «Ледового дворца спорта» взволнованные очевидцы заметили медведя, который вышел прямо на площадку центра. Покрутился и ушел в чащу леса.

Но не стоит забывать, что, несмотря на милый вид, мишутки - все же дикие животные. В первую очередь они воспринимают человека как еду и могут напасть в любой момент. Такие случаи уже бывали и в Югре, и на Ямале, и в Тюменской области, к сожалению, закончились они трагически.