В Урае в двухсот метрах от города загорелась сухая трава

Фото предоставлено КП

Недалеко от Урая горит трава, кустарники и деревья. Корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» об этом сообщил депутат Думы города Урай Леонард Насибуллин. Примерная площадь возгорания 1 га.

- Возгорание примерно в 200 метрах от городских строений, на фото виден магазин "Детский мир". Ветер дует в сторону города. Загорелось примерно полчаса назад. Обратился в дежурную часть МЧС, а также сообщил о пожаре в ЕДДС. Надеюсь, скоро потушат - говорит Леонард Насибуллин.

Фото предоставлено КП

Ранее в администрации Урае сообщали о том, что в городе наблюдается смог и запах гари. Но при этом было сказано о том, что смог пришел со стороны Тюменской области и с территории Кондинского района, где действует 2 очага лесных пожара.

В дежурной части МЧС на момент публикации оперативную информацию о возгорании предоставить не смогли, сообщили лишь о том, что на место выехали. Причину возгорания выяснят оперативные службы.

Отметим, что с 28 апреля в Ханты-Мансийском округе действует особый противопожарный режим. В этот период в округе запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях. Нельзя применять открытый огонь, использовать мангалы и проводить пожароопасные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре 19 мая зарегистрировано два лесных и три ландшафтных пожара.