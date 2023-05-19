В Югре 19 мая зарегистрировано два лесных и три ландшафтных пожара

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По информации Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00 19 мая, на территории ХМАО проводятся работы по тушению двух лесных и трех ландшафтных пожаров. Так, два лесных пожара, общей площадью — 1,9 га действуют в Кондинском районе. Их тушением занимаются 11 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. Ландшафтные пожары действуют в Березовском и Октябрьском районах. Площадь возгорания в Березовском районе — 45 га, а в Октябрьском — 1 510 га. В тушении задействованы 35 сотрудников лесопожарных формирований Югры и спецтехника. Напомним, что с 28 апреля в ХМАО действует особый противопожарный режим. В округе запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях.